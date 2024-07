Am Montag, 8. Juli, werden um 18 Uhr im Alten Kaufhaus am Rathausplatz die Universitätspreise des Freundeskreises der RPTU in Landau für die besten Abschlussarbeiten 2023 vergeben. Sie gehen an Constanze Elisabeth Degner, Carolin Haša und Maike Francesca Johanna Huszarik. Den Preis für Campuskultur bekommt der Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften für das Angebot öffentlicher Ringvorlesungen seit dem Wintersemester 2010/2011. Anlässlich des 750. Jubiläums der Stadt Landau stiftet der Rotary Club Landau außerdem erstmals den Rotary Wissenschaftspreis, den Fabiola-Nathalie Rodriguez Garzón für ihre Dissertation erhält.