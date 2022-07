Der Freundeskreis der Universität Koblenz-Landau hat die Universitätspreise vergeben. Lea Heidbreder, Eric Bollinger und Kevin Müller haben die besten Abschlussarbeiten vorgelegt. Wie bringt man Menschen dazu auf Plastikprodukte zu verzichten? Beeinflussen Antibiotika den Treibhausgasausstoß von Bakterien? Und wie stellte sich die Corona-Pandemie in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel zeitlich und räumlich dar? Mit diesen Fragen haben sich die Preisträger befasst. Sie zeigten mit ihren Arbeiten die ganze Vielfalt der Forschungsfelder am Universitätsstandort Landau, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Uni-Freundeskreises, hieß die Gäste der Universität im Rathaus willkommen und betonte die Bedeutung der gemeinsamen Veranstaltung, die sechste ihrer Art. Die Verleihung der Universitätspreise sei ein wichtiges Signal nach außen und mache deutlich, welche Qualität am Campus Landau vorhanden sei, betonte Hirsch. Das sei besonders jetzt während des Fusionsprozesses zur Rheinland-Pfälzisch Technischen Universität Kaiserslautern – Landau von ganz großer Bedeutung.

Profiliert

Da stimmte ihm Ulrich Sarcinelli, früherer Vizepräsident der Uni und heute Vorsitzender des Freundeskreises, zu. Die Universität in Landau habe in den zurückliegenden Jahren eine enorm positive Entwicklung genommen, etwa, was ihre Profilierung sowie ihr Auftreten in der Stadt und der wissenschaftlichen Öffentlichkeit angehe. Gemeinsam mit Hirsch und Universitätsvizepräsidentin Gabriele Schaumann gratulierte er den Preisträgern.

Lea Heidbreder wurde in der Kategorie „Beste Dissertation“ geehrt. Ihre interdisziplinäre Arbeit „Mitigation of Plastic Consumption – Creating a ,window of opportunity’ to change habitual behavior“ möchte zum besseren Verständnis der psychologischen Bedingungen beitragen, die den alltäglichen Plastikkonsum von Menschen erklären. Damit sollen Voraussetzungen für Interventionsmaßnahmen mit dem Ziel der Reduktion des Plastikverbrauchs geschaffen werden. Heidbreder durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen, gestiftet von der Sparkasse Südpfalz.

Regionaler Bezug

In der Kategorie „Beste Abschlussarbeit“ war Eric Bollinger erfolgreich. Seine Masterarbeit wurde im Studiengang Ökotoxikologie verfasst und trägt den Titel „Do antibiotics contribute to greenhouse gasemissions? A case study with benthic bacterialcommunities and potential changes in their methane and carbon dioxide production“. Darin untersucht Bollinger den Einfluss von Antibiotika auf die Produktion von Methangas in aquatischen Sedimenten und konnte diesen erstmals nachweisen. Bollinger erhielt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro, gestiftet von der Energie Südwest AG.

Die beste Abschlussarbeit mit regionalem Bezug hat Masterabsolvent Kevin Müller im Fachbereich Mathematik vorgelegt. Unter dem Titel „Zeitlich-räumliche Modellierung und Simulation der Coronavirus-Pandemie mit lokalem Bezug zu den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel“ stellt Müller mit Hilfe mathematischer Modelle den pandemischen Verlauf in den genannten Landkreisen retrospektiv dar und zeigt auf, dass Auftreten und Stärke einer Infektionswelle mit der Impfgeschwindigkeit und der Impfquote zusammenhängen. Für diese Leistung wurde Müller mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro, gestiftet durch die VR-Bank Südpfalz, belohnt.