„In einem gewissen Sinn war es meine Aufgabe, mein Amt aufzulösen.“ Das sagt die scheidende Präsidentin der Universität Koblenz-Landau, May-Britt Kallenrode. Wie am Freitag bekannt wurde, wird sie wohl zum 1. Januar Präsidentin der Universität Hildesheim werden. Sie werde mit dem Inkrafttreten des Neustrukturierungsgesetzes die Zukunft der Uni nicht mehr gestalten können – für die Verwaltung sei der Kanzler zuständig. Also habe sie sich für den „völlig üblichen“ Weg entschieden, die Präsidentschaft einer anderen Uni anzustreben. Ob es einen Nachfolger geben wird oder das Amt vakant bleibt, müssten Ministerium und Hochschulrat in aller Offenheit in den kommenden Wochen disktutieren. Ihr sei es nun wichtig, dass beide Standorte der Uni so gestärkt werden, dass sie ihre Zukunft selbst gestalten können. „Auch ist mir wichtig, dass es den Wissenschaftlern, Mitarbeitern und Studierenden gut geht.“ Die Uni Koblenz-Landau wird aufgelöst. Während Koblenz eine eigenständige Uni werden soll, wird der Landauer Standort mit der TU Kaiserslautern fusionieren.