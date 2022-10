Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Uni Landau sucht noch Tüftlerinnen und Tüftler für das Reparaturfestival Pangolin am Samstag, 29. Oktober. Es findet dann zum ersten Mal statt und steht unter dem Motto der nachhaltigen Ressourcennutzung. Pangolin ist übrigens die Bezeichnung für ein Schuppentier. Der Asta organisiert am Campus einen bunten Mix aus Workshops und Beisammensein. Ziel ist es, Besuchern neue Fähigkeiten zu vermitteln, alte Gegenstände zu reparieren, zu tauschen oder ihnen frischen Glanz zu verleihen. Für die Festival-Stimmung sorgen Musik, Getränke und Essen. Bisher beteiligen sich unter anderem das Nähcafé Landau, die studentische Fahrradwerkstatt, die Hochschulgruppe Viva con Agua und das Repair Café Landau mit Workshops rund um die Themen Reparatur und Upcycling. Wer sein Können und Wissen teilen und das Festival bereichern will, ist dem Asta willkommen, egal ob es um einen „Grundkurs im Sockenstopfen, eine kreative Aktion mit Naturmaterialien oder ein Upcycling-Projekt mit der Siebdruckmaschine“ gehe – jede Idee sei gefragt. Anmeldungen sind möglich bis Samstag, 22. Oktober, per E-Mail an umwelt@asta-landau.de.