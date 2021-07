Auch das Zentrum für Kultur- und Wissensdialog der Universität Landau beteiligt sich mit zwei kulturellen Beiträgen am „Weinerlebnis Landau Südliche Weinstraße“, das Freitag und Samstag über sechs Orte verteilt in der Innenstadt gefeiert wird. Wie die Uni mitteilt, wird die Artistin und Stelzenläuferin Verena Rau als Fürstin von Rebhausen am heutigen Freitag die Besucher der Corona-konformen Alternative der traditionellen Weintage im Frank-Loebschen Haus mit ihrer Jonglagekunst erfreuen. Am Samstag zeigen Studierende des Studiengangs Darstellendes Spiel/Theater einen interaktiven Walking-Act zu Marc-Uwe Klings Erfolgsroman „Quality Land“. Die bunte Theatergruppe ist am Deutschen Tor und beim Rathausplatz unterwegs.