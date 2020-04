Am Montag ist das erste digitale Semester der Uni Landau gestartet. „Es geht darum, das Krisensemester mit möglichst großem Erfolg über die Bühne zu bringen“, sagt Uni-Vizepräsidentin Gabriele Schaumann. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was bedeutet digitales Semester?

Wegen der Corona-Krise werden an der Uni keine Veranstaltungen angeboten, bei denen Studenten und Lehrkräfte anwesend sind. Also wird alles ins Internet verlegt. Uni-Vizepräsidentin Gabriele Schaumann sagt, dass 90 Prozent der Veranstaltungen digital angeboten werden können. Teilweise sind diese synchron – also über Videokonferenzschaltungen – möglich, teilweise asynchron. Das bedeutet, dass Videos, Texte und ähnliches zur Verfügung gestellt werden, die die Lernenden abrufen können, wann sie wollen. Zehn Prozent – hauptsächlich Sportveranstaltungen und Laborpraktika – funktionieren nicht ohne Anwesenheit. Die Uni wolle, dass die Studierenden die Kompetenzen auch lernen, betont die Vizepräsidentin. Sie sollen, je nach Lage der Pandemie, nachgeholt oder komplett storniert werden. „Wir fahren auf Sicht.“

Kann die Uni digitale Lehre?

Ja, sagt Jürgen Roth, Leiter des Instituts für Wissensmedien. Die Lehrenden hätten viele Jahre Erfahrung mit digitalem Lehren. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden.“ Die meisten müssten sich jedoch auf komplett digitale Lehre umstellen, bei einzelnen Anwendungen könne es haken. Die Plattform Olat biete alle nötigen Funktionen, von einer Ablage- und Abgabeplattform über Live-Chats und Videos sei alles möglich. Er gehe aber nicht davon aus, dass alles ohne Anlaufschwierigkeiten sofort funktioniere.

Welche Probleme sind zu erwarten?

Aufseiten der Studenten sieht Roth mehrere Probleme: Zunächst sei da die Frage nach der Leitungskapazität. Wenn jemand in einem Dorf mit schwacher Internetanbindung lebe, könne es Probleme mit Live-Videos geben, merkt er an. Auch die rund 200 Erstsemester, die sich mit den Anwendungen der Uni noch nicht auskennen, könnten Schwierigkeiten haben. Diesen werde aber auf jeden Fall geholfen, betonen Roth und Schaumann.

Die Infrastruktur könnte auch auf Uni-Seite zum Problem werden: Alle Hochschulen im Land hängen an den gleichen Servern. „Die Kapazitäten müssen hochgefahren werden“, betont Roth.

Was passiert mit den ausgefallenen Prüfungen?

Wegen der Corona-Pandemie sind einige Prüfungen ausgefallen. Sie sollen ab dem 4. Mai in der Uni nachgeholt werden, sagt Schaumann. Damit werde die Zusage eingehalten, den Studierenden zwei Wochen Vorlauf vor einer Prüfung zu geben. Dies sei eine logistische Herausforderung, die Uni brauche mehr Räume, um die Studierenden zu verteilen. An manchen Prüfungen nehmen 100 Studierende teil. Auch müsse die Anwesenheit so gesteuert werden, dass sich Studentengruppen nicht begegnen. Klar sei, so Schaumann, dass auch die Studierenden Fristen haben, die für sie wichtig sind. Lehramtsstudierende müssen sich für das Referendariat bewerben. Die Uni achte darauf, dass diese Fristen nicht gerissen werden, betont die für Landau zuständige Vizepräsidentin.

Wie sehen das Studierende?

Einige Studierende fordern, dass wegen der Pandemie das Semester ersatzlos gestrichen wird. Im Netz hat Laura Katharina Eimer zur Zeichnung einer Petition aufgerufen. Die Landauer Studentin berichtet von einem Forum der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle. Dort hätten viele Studierende berichtet, dass sie sich wegen der Fokussierung aufs Digitale ausgeschlossen oder benachteiligt fühlten.

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) vertritt eine Gegenposition: „Das Semester muss stattfinden, auch ohne Präsenz“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber: Es sollte zur regulären Studienzeit dazugerechnet werden, fordert der Asta. So sollen Studierenden wegen technischer Probleme oder mangelnder Internetanbindung keine Nachteile beim Bafög oder bei der studentischen Krankenversicherung entstehen.