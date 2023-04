In 25 Kursen können sich Kinder von April bis Juni an den Universitäten in Landau und Kaiserslautern den Zusammenhang zwischen sogenannten MINT-Fächern und Nachhaltigkeit erarbeiten. Zur Motivation gibts ein Stickerheft. Die Unis hoffen auf eine Förderung des Bundes.

Mikroalgen als heimliche Superhelden, chemische Reinigung des Wassers oder mit Mathe den Klimawandel besser verstehen – ab dem 20. April bietet die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) 25 Kurse zum Thema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und Nachhaltigkeit an acht außerschulischen Lernorten in Landau und Kaiserslautern an. Wie der Leiter des Zentrums für Bildung und Forschung an außerschulischen Lernorten (Zentral), Björn Risch, betont, sollen die acht- bis zwölfjährigen Teilnehmer der Kurse lernen, das Thema Nachhaltigkeit aus fachspezifischen Brillen zu betrachten. „Sie lernen zum Beispiel, warum das Meer salzig ist, oder können in einem Hightech-Labor einen eigenen Wasserfilter bauen.“

Die Kurse sind meist von 16 bis 18 Uhr, sodass auch Kinder und Jugendliche aus Ganztagsschulen daran teilnehmen können. Das Angebot ist kostenlos und jeder kann sooft kommen, wie er möchte – sofern es noch Platz in den Kursen gibt. Gerade die Kurse mit dem Thema Technik seien stark nachgefragt und zum Teil schon ausgebucht, sagt Risch.

MINT-Mitmach-Pass als Motivation

Als kleine Motivation bekommen die Kinder und Jugendlichen bei ihrem ersten Kurs einen MINT-Mitmach-Pass. Bei jeder Teilnahme bekommen sie einen Sticker vom Lernort. Beim Besuch der Abschluss-Vorlesung am 30. Juni erhalten sie beim Vorzeigen ihres Passes eine kleine Überraschung.

Das Zentral hat schon länger die Idee, Gemeinsamkeiten der verschiedenen außerschulischen Lernorte auszuarbeiten und diese zu verknüpfen, erzählt Risch. Außerdem will es mit dem Projekt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, in einem relativ kompakten Zeitraum an möglichst vielen Veranstaltungen teilzunehmen. Neben Mitarbeitern des Zentral helfen auch studentische Hilfskräfte mit. Einige Studierende würden die MINT-Kurse sogar mit ihren Bachelor- oder Masterarbeiten verknüpfen. „Es ist eine Win-Win-Situation. Wir schaffen Angebote für Kinder, vernetzen den Standort Landau untereinander und mit dem Standort Kaiserslautern und binden Studierende mit ein“, betont Risch.

Der MINT-Mitmach-Pass ist ein Pilot-Projekt. Wenn es gut läuft, kann sich Risch vorstellen, im Herbst auch ähnliche Angebote in anderen Fachrichtungen anzubieten. Außerdem will sich das Zentral für eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bewerben. Darin will das Ministerium Projekte zum Aufbau von MINT-Clustern mit 500.000 Euro fördern.

Info

Anmeldung zu den Kursen unter rptu.de/zentral/mint-mitmach-pass.