Die Uni Landau befasst sich mit dem schlechten Zustand der Wälder. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte ihn erst am Mittwoch als so schlecht wie nie bezeichnet. Die AG Umwelt- und Bodenchemie des Instituts für Umweltwissenschaften startet nun gemeinsam mit Forstwirt Rainer Northoff vom Forstrevier Kalmit ein Forschungsprojekt zu Maßnahmen, die gepflanzte Jungbäume und Sämlinge insbesondere in den ersten kritischen Jahren gegenüber Trockenheit stärken und robuster gegen Extremwetterereignisse machen soll. Dazu sollen am Freitag in einem Waldstück nahe dem Forsthaus Heldenstein bei Edenkoben Versuchsflächen angelegt und erste Bäume gepflanzt sowie erste Messungen vorgenommen werden.