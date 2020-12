Der Senat der Universität Koblenz-Landau hat Gabriele Schaumann für weitere vier Jahre in ihrem Amt als Vizepräsidentin am Campus Landau bestätigt. Das teilt die Universität mit. Ihre zweite Amtsperiode beginnt am 1. April 2021. Die Professorin für Umwelt- und Bodenchemie wird wie bisher campusübergreifend für die Bereiche Studium, Lehre und wissenschaftlichen Nachwuchs zuständig sein. Ab 1. Januar übernimmt Schaumann gemeinsam mit dem Koblenzer Vizepräsidenten Stefan Wehner die Leitung der Uni. Präsidentin May-Britt Kallenrode übernimmt die Leitung der Uni Hildesheim.