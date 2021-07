Bei der Impfaktion des Landes an den Universitäten sind Impfdosen übriggeblieben – allein an der Landauer Uni wurden circa 3600 Biontech-Dosen nicht genutzt. Diese Restdosen werden in den Bestand des Impfzentrums in Landau überführt und dort regulär genutzt, teilt Stadtsprecherin Ricarda Bodenseh auf Anfrage mit. Zum Ausgleich werden die Impfstoff-Liefermengen in den kommenden Tagen ein wenig reduziert. Zudem gebe es Gespräche zwischen Stadt- und Kreisverwaltung sowie DRK, in nächster Zeit weitere Sonder-Impfaktionen anzubieten. Dabei wolle man die bei der Uni-Aktion gemachten Fehler aber nicht wiederholen, sondern beispielsweise auf eine direktere Ansprache setzen, erläutert Bodenseh.