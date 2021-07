Aus der Impfaktion für junge Leute und Studierende im Audimax auf dem Campus der Landauer Universität wird nun eine Impfaktion für alle. Das teilt die Pressestelle der Uni mit. Bisher war die Aktion beschränkt auf in Rheinland-Pfalz lebende Menschen zwischen 18 und 27 Jahren oder Personen, die an einer Hochschule in Rheinland-Pfalz immatrikuliert sind. Die Altersgrenze 27 Jahre ist aufgehoben. Eine Anmeldung ist weiterhin nicht nötig. Wie die Uni weiter mitteilt, haben am Mittwoch, dem ersten Tag der Aktion, 174 Menschen das Impfangebot in Anspruch genommen. Die Resonanz dieser Personen sei positiv – vor allem das niedrigschwellige Angebot freue die Geimpften, sagt Sprecherin Kerstin Theilmann. Das Land hatte für Landau 5000 Impfdosen zur Verfügung gestellt. An der Landauer Uni wird die Impfaktion von 50 Studierenden und Mitarbeitern betreut, dazu kommen die Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes, die die Impfungen durchführen. Die Impfaktion geht noch bis Dienstag täglich 8 bis 18 Uhr. Weitere Infos auf der Internetseite der Universität.