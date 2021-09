Wahrnehmung und Wirkung der dritten TV-Debatte zwischen den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) haben die Universität Koblenz-Landau, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und die Technische Universität Kaiserslautern mit einem Live-Experiment. Sie sehen Baerbock zum dritten Mal vorn.

Nach Angaben der Landauer Uni haben 36 Prozent der 114 Studienteilnehmer Baerbock als Debattensiegerin gesehen. Laschet wurde von 13 Prozent, Scholz von 20 Prozent der Teilnehmer als Sieger benannt. 32 Prozent der Befragten konnte keinen Sieger erkennen. Da die Bewertung der Debattenleistung in erheblichem Maße von den parteipolitischen Grundüberzeugungen der Zuschauer beeinflusst werde, lohne sich ein Blick auf Personen, die keiner Partei nahestehen, führte Politikprofessor Jürgen Maier aus. Auch diese sähen Baerbock mit 39 Prozent deutlich vor Scholz (18 Prozent) und Laschet (14 Prozent).

Das Triell habe einen starken Einfluss auf politische Einstellungen, so ein weiteres Ergebnis des Live-Experiments: 19 Prozent der Teilnehmer hätten aufgrund der Debatte ihre Kanzlerpräferenz verändert. In der ersten Debatte waren dies 21 Prozent, in der zweiten 18 Prozent. Der Anteil der Unentschiedenen sei von 25 Prozent auf 17 Prozent gesunken.

Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung von Befragungsdaten abweichen können: Es habe sich um ein experimentelles Design gehandelt, die Daten seien nicht repräsentativ, und die Teilnehmerzahl sei geringer als bei anderen Befragungen.