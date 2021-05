Welche Faktoren und Merkmale begünstigen oder unterbinden Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Infektion? Zur Erforschung dieser Frage führt die Universität Koblenz-Landau eine Studie durch. Dafür sucht sie Menschen, deren Beginn der Covid-19-Erkrankung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Mit dem Abklingen akuter Symptome ist eine Corona-Erkrankung in vielen Fällen noch nicht vorbei. Etwa jede fünfte an Covid-19 erkrankte Person zeigt Langzeitfolgen – unter Forschenden auch „Long Covid“ genannt, erläutern die Landauer Forscher in einer Pressemitteilung. Long Covid könne sich in Symptomen wie Kopfschmerzen oder Herz- und Kreislaufbeschwerden, schlechtem Konzentrationsvermögen oder mangelndem Antrieb und Energie äußern.

Risikogruppen herausfiltern

Forscher der klinischen Psychologie an der Universität Koblenz-Landau wollen mit ihrer Studie herausfinden, ob es schon während oder gleich nach der Erkrankung Anzeichen gibt, die darauf hinweisen, dass ein Patient Long Covid entwickelt. „Auch suchen wir nach Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Langzeitfolgen zu entwickeln, aber wir schauen auch nach schützenden Faktoren“, erläutert Christopher Milde vom Pain and Psychotherapy Research Lab am Campus Landau und Leiter der Studie. Wesentlichen Faktoren für Langzeitfolgen könnten sich unterscheiden, so dass sich auch das optimale Therapieangebot unterscheide und Risikogruppen herausgefiltert werden könnten.

Teilnehmer gesucht

Für die Studie werden Personen ab 16 Jahren gesucht, deren Symptombeginn mindestens zwei Wochen aber nicht länger als drei Monate zurückliegt. Nach einem einmaligen Telefoninterview vor Beginn der Studie, bei dem die Forschenden Grundinformationen erheben, wird jede Person dreimal für die Online-Umfrage kontaktiert: Zu Beginn der Teilnahme sowie drei und sechs Monate nach Ausbruch der Erkrankung.

Info

Interessenten können sich unter longcovid@uni-landau.de an den Studienleiter Christopher Milde wenden. Weitere Informationen im Internet unter http://uni-ko-ld.de/longcovid-info.