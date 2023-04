Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht jeder, der sich für ein Studium einschreibt, weiß schon, was er beruflich einmal machen möchte. Deine zentrale Einrichtung der Universität Landau hilft, Kompetenzen zu entwickeln und einen Weg zu finden. Was soll nach der Fusion mit der TU Kaiserslautern daraus werden, zumal auch die Wirtschaft profitiert? Die Mitarbeiter sind in Sorge.

Das Kompetenzzentrum für Studium und Beruf (KSB) „ist eine wichtige Säule für den Faktor Studienerfolg und Qualität der Lehre geworden“, heißt es in einem Prospekt