Von Montag bis Freitag, 3. bis 7. Juni, gibt es an der Uni in Kaiserslautern und Landau die erste Woche zu nachhaltiger Mobilität. Die Veranstaltung richtet sich an Universitätsangehörige und die interessierte Öffentlichkeit. Die Vorträge werden auch per Live-Stream zugänglich sein. Das Programm in Landau startet am Montag mit einem Vortrag von Gerhard Reese, Professor für Umweltpsychologie. Er beleuchtet, wie individuelle und systemische Faktoren nachhaltiges Handeln beeinflussen und wie sich nachhaltiges Handeln stärken lässt. Der Vortrag startet um 15 Uhr in Gebäude C4, Raum 060 (UG).

Am Dienstag stehen von 11 bis 14 Uhr Infostände des BUND, der Konrad-Adenauer-Realschule plus, des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), des unieigenen Green Office und des Vereins Stadtmobil, der ein Netz von Leihwagen unterhält, auf dem Campus. Am Mittwoch, 10 Uhr, referieren im Konferenzraum CI Werner Schreiner und Walter Herzog kritisch über den vierspurigen Ausbau der B10. Weiter geht es am Donnerstag mit einem Vortrag des Landauer Bürgermeisters Lukas Hartmann (Grüne). Er spricht zur „Verkehrswende in einer mittelgroßen Universitätsstadt – warum die Lauten hier nicht recht haben“. Hartmann betont, dass die Stadt in einer ländlichen Region liegt, wo viele Menschen aufs Auto angewiesen sind. Der Vortrag startet um 14 Uhr im Audimax. Am Freitag gibt es ab 11 Uhr eine Abschlussveranstaltung auf der Künstlerwiese auf dem Campus.