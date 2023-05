Die Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Universität in Landau wächst. Es wird zusätzliche Räume geben im Quartier Chopin geben. Von einem neuen Masterstudiengang profitieren auch Patienten.

Zum Wintersemester 2023/2024 startet der Master-Studiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie der Psychotherapie-Ambulanz an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau am Campus Landau. Er bietet rund 60 Plätze für Studienanfänger.

Insbesondere in der patientenorientierten Lehre soll es zusätzliche Arbeitsplätze geben. Die Fläche der Ambulanz für Kinder und Jugendliche im Quartier Chopin in der Ostbahnstraße 12 wird um rund 600 Quadratmeter vergrößert, im Erdgeschoss über dem Restaurant Magazine und daneben. Geplant sind Behandlungs- und Therapieräume ebenso wie Gruppen- und Arbeitsräume mit moderner technischer Ausstattung. Durch den Ausbau der Ambulanz wird eine Erweiterung des diagnostischen sowie des therapeutischen Angebotes in der Psychotherapie für Kinder und Jugendliche möglich. Derzeit nutzen rund 600 bis 700 Patienten das Angebot. Im Jahr 2022 wurden rund 8000 Behandlungsstunden geleistet.

Bei der Übergabe des Förderbescheids (von links): Stefan Lorenz (Kanzler der RPTU), Staatssekretär Denis Alt, Tina In-Albon (Leiterin der Psychotherapie-Ambulanz), Gabriele Schaumann (Co-Präsidentin RPTU), Julia Anna Glombiewski (Leiterin der Psychotherapeutischen Universitätsambulanz), Tanja Lischetzke (Dekanin des Fachbereichs Psychologie) und Norbert Wenning (Vizepräsident für Lehre an der RPTU in Landau). Foto: RPTU/Karin Hiller

Hand in Hand

Die Landesregierung fördert das neue Angebot mit 311.400 Euro. Denis Alt, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, überreichte den Bewilligungsbescheid an RPTU-Co-Präsidentin Gabriele Schaumann und an die Leitung der Ambulanz, Tina In-Albon. Die Erweiterung der Ambulanz bietet den angehenden Psychotherapeuten sowohl für die praxisnahen Studienanteile als auch für das forschungsnahe Fachstudium qualitativ hochwertige Arbeitsbedingungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die kindliche Entwicklung verläuft nicht immer geradlinig. Kinder und Jugendliche können sehr sensibel auf Veränderungen und somit auch Krisen reagieren“, betonte Denis Alt. Nicht selten bestehe die Gefahr, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen zu entwickeln. Die Stärkung der Ambulanz in Landau sei daher ein wichtiger Schritt, um die psychotherapeutische Versorgung junger Patienten zu verbessern. Gerade die Verknüpfung von akademischer mit praxisnaher Qualifizierung zeichne das Studium der Psychotherapie aus. Für Gabriele Schaumann macht die neue Entwicklung sichtbar, wie produktiv Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz Hand in Hand gehen.