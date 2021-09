Einmal mehr haben Autofahrer das Stopp-Schild an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen missachtet. Die Polizei hat am Sonntag innerhalb einer Stunde zehn Verkerhsteilnehmer verwarnt. Die Stelle wird regelmäßig von Beamten überwacht, weil sich dort in der Vergangenheit trotz der eindeutigen Verkehrsregelung mehrere Unfälle ereignet haben. Das Problem: Oftmals fahren Autofahrer ungebremst über die Kreuzung, weshalb es zu Kollisionen kommt.