Die Landauer Polizei hat Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachts, dass auf dem Hauptfriedhof die Totenruhe gestört worden sein könnte. Doch nun deutet manches auf einen Täter hin, der von Polizei und Justiz nicht belangt werden kann – weil er unter Artenschutz steht.

Vorausgegangen war ein Hinweis von Friedhofsbesuchern an die RHEINPFALZ. Sie hatten am Wochenende von Erdreich auf Grabsteinen und im Boden steckenden Flaschen berichtet, was sich zunächst nach