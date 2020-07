Oh, wie putzig. Einen außergewöhnlichen Fund hat Petra Nöske aus Spirkelbach am Sonntagmorgen in ihrem Garten gemacht. In ihrer Regentonne entdeckte sie eine Fledermaus, die hilflos im Wasser schwamm. Mit einer Schaufel konnte sie das zappelnde Tier auf die Sandseinmauer setzen, wie uns die Leserin berichtet. „Und schon nach einer halben Stunde war die Fledermaus wieder im Abflug“, freut sich Petra Nöske.