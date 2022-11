Am Donnerstagabend wurde der Polizeiinspektion ein beschädigter Wagen gemeldet, der in der Bergstraße in Gleiszellen-Gleishorbach abgestellt war. An dem blauen BMW Kombi wurde auf der Beifahrerseite ein frischer Streifschaden und ein beschädigter rechter Vorderreifen festgestellt. Aufgrund der Beschädigungen dürfte das Fahrzeug an einem Unfall beteiligt gewesen sein, teilt die Polizei mit. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 zu melden.