Gleich vier Unfallfluchten wurden der Polizei Landau übers Wochenende gemeldet. Dabei konnte eine Frau dank eines aufmerksamen Zeugen überführt werden. Der Nachbar hatte beobachtet, wie die Fahrerin am Samstagmittag beim Einparken in der Industriestraße einen Poller touchierte. Anschließend stieg sie aus, schaute sich den Schaden an und ging einkaufen. Durch Videoaufzeichnung konnte die 43-Jährige ermittelt werden, die nun ein Strafverfahren erwartet. Weiterhin wurden in Landau ein geparkter schwarzer BMW in der Lazarettstraße und ein in der Berliner Straße abgestellter grauer BMW beschädigt. Die Parkrempler machten sich aus dem Staub. Ebenso der Verursacher eines Unfalls am Samstagmittag in Albersweiler in der Siebenmorgenstraße, der jedoch besonders dreist vorging. Die Polizei fand Teile des Außenspiegels des beschädigten Fiats in einem angrenzenden Garten, wo ihn der Täter wohl zur Vertuschung des Vorfalls entsorgt hat. Hinweise: Telefon 06341 2870.