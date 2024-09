Auch von einem platten Reifen hat sich ein 70-Jähriger bei seiner Unfallflucht nicht aufhalten lassen. Der Mann fuhr mit seinem Renault am Donnerstagmorgen von Herxheim in Richtung Hayna. Am Ausgang des Großdorfs kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf ein Schild, das er aus der Verankerung riss. Wie die Polizei berichtet, fuhr er einfach weiter. Wegen eines Plattfußes kam er allerdings nur 500 Meter weit. Beendet war die Reise jedoch nicht, denn der Senior wechselte das defekte Rad und setzte die Fahrt fort. Ein Zeuge beobachtete jedoch den Vorgang und verständigte die Polizei. Die schätzt den Gesamtschaden auf rund 3000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.