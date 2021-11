Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 12.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines in der Weinstraße in Rhodt abgestellten Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem geparkten Wagen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.