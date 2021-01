Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sich am frühen Freitagmorgen nach einem Unfall einfach aus dem Staub gemacht hatte. Der Fahrer soll gegen 5.30 Uhr auf der L 543 zwischen Herxheim und Insheim, etwa 300 Meter nach dem Kreisel beim Möbelhaus Weber, beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht haben. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens konnte diesen durch schnelle Reaktion verhindern, sodass sich nur die Außenspiegel berührten. Die Polizeiinspektion Landau bittet Zeugen, sich telefonisch unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.