Ein Unbekannter hat am Montag in Landau ein geparktes Auto beschädigt, Unfallflucht begangen und einen hohen Schaden hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 56 Jahre alte Autofahrerin zwischen 16.30 und 17 Uhr ihren Mercedes in der Ahornstraße und anschließend im Horstring. Als sie wieder an das Auto zurückkam, stellte sie laut Polizei einen frischen Unfallschaden im hinteren Bereich des Autos fest. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.