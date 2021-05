Normalerweise läuft es so ab: Jemand geht an sein Auto, bemerkt einen Schaden und die Polizei sucht den flüchtigen Verursacher. Diesmal hat sich der Täter gemeldet und die Beamten suchen das Opfer. Laut Polizei hat ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen am Sonntag, 11.30 Uhr, ein Auto in der Queichheimer Hauptstraße Höhe Hausnummern 50-58 beschädigt. Der Mann meldete die Tat nicht sofort. Folge: Das Auto war weg. Der Besitzer möge sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 melden.