Ein grüner Lkw mit der Aufschrift „Gillet/Hagebaumarkt“ beschädigte am Mittwoch gegen 11.30 Uhr beim Rangieren in der Hauptstraße in Großfischlingen einen Begrenzungspfosten, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.