Die Polizei hat am Samstag einen Mann in Herxheimweyher geschnappt, der sich mit 4,38 Promille hinter das Steuer eines Wagens gesetzt hatte. Der 46-Jährige war zuvor nach einem Unfall in der Hauptstraße mit dem Auto geflüchtet. Es stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Der Mann hatte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis. Ob das Auto gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.