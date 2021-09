Pech hatte ein 49-jähriger Autofahrer: Als er laut Polizeibericht am Dienstag gegen 15 Uhr in der Mühlstraße in St. Martin ein geparktes Auto gestreift und angehalten hatte, um den Schaden zu begutachten und anschließend weiterzufahren, beobachtete ihn ein Zeuge und notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Daraufhin erhielt der 49-Jährige Besuch von einer Polizeistreife. Er gab gegenüber den Beamten zu Protokoll, den ganzen Tag geschlafen zu haben. Laut Polizei hatten jedoch Zeugen den Mann am Tatort gesehen. Die deutliche Alkoholfahne des 49-Jährigen zog zudem einen Test nach sich, der 2,39 Promille Alkohol im Blut anzeigte. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von über 3000 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein.