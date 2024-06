Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der am Freitagmittag in der Edesheimer Staatsstraße eine 22 Jahre alte Radfahrerin von der Straße abgedrängt hat. Der Unbekannte war im Begriff, die Frau zu überholen, als ihm ein Lastwagen entgegenkam. Der Mann wich nach rechts aus und drängte dabei die Radlerin von der Straße ab. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich dabei an der Hüfte sowie am rechten Arm, weshalb sie mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus kam. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.