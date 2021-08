Bereits am Donnerstag hat sich auf dem Parkplatz der Vinothek am Deutschen Weintor ein Unfall ereignet. Dabei beschädigte laut Polizei ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Hyundai I20 mit französischem Kennzeichen. Die Fahrerseite an dem Hyundai wurde stark beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.