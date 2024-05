Ein 87-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Schweigen-Rechtenbach die Polizei mit seiner Aussage überrascht, wieso er nach einem Unfall einfach weitergefahren ist. Der Mann hatte zuvor den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs abgefahren und war anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, weshalb die Polizei ihn ausfindig machen konnte. Aufgrund seiner jahrelangen Fahrerfahrung, so der Senior, sei er davon ausgegangen, dass der entstandene Schaden ja nicht so schlimm sein dürfte. Die Beamten mussten ihn korrigieren: Es handelt sich um Unfallflucht, weshalb ihn ein Strafverfahren erwartet. Zudem ist er seinen Führerschein vorerst los.