Auf den Fahrer eines Transporters mit Heidelberger Kennzeichen kommen Probleme zu, weil er bei einer Unfallflucht erwischt worden ist. In der Hauptstraße in Eußerthal verursachte er mit seinem Fahrzeug am Montagmittag am Treppengeländer an einem Privatanwesen einen Schaden von 500 Euro. Das berichtet die Polizei. Statt sich um die Klärung des Vorfalls zu kümmern, fuhr er weiter. Zeugen notierten allerdings sein Kennzeichen und meldeten es dem Geschädigten, der die Polizei rief. Gegen den Transporterfahrer läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.