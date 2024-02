Am Dienstag kam es gegen 9 Uhr in der Hauptstraße in Gossersweiler-Stein im Begegnungsverkehr zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto, wie die Polizei berichtet. Diese bittet um Zeugenhinweise, da die letztendliche Unfallursache vor Ort nicht geklärt werden konnte. Laut Polizei fuhr der VW-Fahrer auf der Straße von Völkersweiler in Richtung Silz. Der Lkw-Fahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Ortsbereich kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Spiegelberührung, bei der ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.