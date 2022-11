In der Wollmesheimer Hohl am Fuß der protestantischen Kirche Wollmesheims, die von der Landesstraße aus Richtung Innenstadt kommend in den Ort führt, sind am Donnerstag kurz nach 14.30 Uhr fünf bis sechs 30 Zentimeter große Erdbrocken vom angrenzenden Hang auf die Fahrbahn gerutscht. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und landete im Dreck. Ihr Wagen wurde im vorderen Bereich beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Sie beziffert den Sachschaden auf 500 Euro. Laut Straßenmeisterei Landau ist der Schaden am Hang, oberflächlich betrachtet, überschaubar. Am Freitag soll ein Geologe des Landesbetriebs Mobilität aus Speyer kommen und die Lage begutachten. Vorerst sei das Tempo in diesem Bereich reduziert worden.