Ein 68-jähriger VW-Fahrer hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an der Einmündung der beiden Landstraßen 495 und 494 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann von Lug kommend auf die L 494 abbiegen, missachtete jedoch dabei die Vorfahrt einer 22-jährigen Seat-Fahrerin. Die junge Frau war von Waldrohrbach kommend in Richtung Gossersweiler-Stein unterwegs. Durch den Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Insassen wurden nicht verletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei Annweiler zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen.