Am Samstagmittag gegen 12 Uhr hat es auf der B10, Höhe Anschlussstelle Birkweiler, gekracht. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei von Birkweiler kommend nach links in Fahrtrichtung Pirmasens abbiegen. Er missachtete jedoch die Stoppschilder und nahm einem 35-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Die Folge: Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt, wie die Beamten berichten. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 120 EUR sowie ein Punkt in Flensburg.