Die unerlaubte Spritztour eines Mercedes-Fahrers hat am Montagabend ein unschönes Ende genommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.55 Uhr kurz vor dem Ortseingang Oberhausen von einem Wirtschaftsweg auf die B427 abgebogen. Dabei habe er weder abgebremst, noch die Vorfahrt eines in Richtung Oberhausen fahrenden Chrysler-Fahrers beachtet. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Chrysler wurde laut Polizei in eine Obstplantage geschleudert und kam dort zum Stillstand. Beide Fahrer im Alter von 23 und 39 Jahren wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher stand mit fast 1,8 Promille unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Der Sachschaden der beschädigten Fahrzeuge wird auf 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.