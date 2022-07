Kurz vor 12 Uhr kam es am Dienstag auf der K56 zwischen Roschbach und Hainfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 42 Jahre alte Autofahrerin im Gesicht verletzt wurde, wie die Polizei berichtet. Ihren Angaben zufolge begegnete ihr ein schwarzes Fahrzeug mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Obwohl die Frau äußerst rechts fuhr, fuhr der unbekannte Autofahrer mit seinem linken Spiegel an den linken Außenspiegel des Fahrzeugs der 42-Jährigen. Weil des Fenster der Autofahrerin offenstand, wurden Teile der Spiegel in ihr Gesicht geschleudert. Sie erlitt dadurch Prellungen. Von dem schwarzen Fahrzeug fehlt jede Spur. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550.