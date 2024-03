War es der Bordstein oder die Buddel? Die Landauer Polizei ist am Mittwoch, 13. März, gegen 13.30 Uhr über einen verunglückten Radler in der Godramsteiner Hauptstraße informiert worden. Einer Streife teilte der 49-Jährige mit, dass er von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte und an der Bordsteinkante gestürzt sei. Dabei hatte er sich leicht verletzt. Die Polizisten nahmen bei der Unfallaufnahme aber auch Alkoholgeruch wahr. Ein Test zeigte einen Wert von 2,3 Promille an. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig, ab 1,6 Promille auch Radfahrer. Ab dann droht ihnen eine Geldstrafe von etwa einem Netto-Monatsgehalt und drei Punkte in Flensburg, außerdem die Auflage, eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen zu lassen, den sogenannten Idiotentest. Es gab schon Fälle, in denen den Leuten sogar das Radfahren untersagt wurde.