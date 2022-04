Eine 61-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Edesheimer Straße/Weinstraße in Hainfeld verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 58-jährige Autofahrerin das Stopp-Schild an dieser Ecke übersehen und stieß dabei mit der Radlerin zusammen. Die Geschädigte zog sich Schürfwunden zu.