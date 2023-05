Ein Radfahrer wollte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von der Horststraße geradeaus auf die Horstbrücke fahren. Nachdem die Ampel an der Kreuzung zur Hainbach-/Dammühlstraße auf grün schaltete, fuhr er los. Ein hinter ihm fahrendes Auto bog nach rechts ab, ohne den Radfahrer die Kreuzung passieren zu lassen, teilt die Polizei mit. Der Radfahrer wurde durch den Anstoß zu Boden geworfen und verletzte sich an den Händen und Rippen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei sucht Zeugen, Telefonnummer 06341 2870.