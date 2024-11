In der Nacht zum Mittwoch ist es in Gleiszellen-Gleishorbach zu Unfallflucht gekommen, teilt die Polizei mit. In der Hauptstraße, auf Höhe des Anwesens Nummer 74, wurde ein geparkter Mercedes Benz, GLE 400 mit SÜW-Zulassung, im hinteren linken Bereich im Vorbeifahren beschädigt. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 06343 93340 entgegen.