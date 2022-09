Zu einem Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr am Ortseingang von Venningen nahe einer Gastronomie. Laut Polizei überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger die Straße, als sich ein Fahrzeug näherte, mit dem er leicht kollidierte. Der 27 Jahre alte Autofahrer hielt an. Nach einer kurzen Unterredung setzte der alkoholisierte Fußgänger seinen Weg fort, obwohl der Autofahrer die Polizei hinzuziehen wollte. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Unfallflucht und sucht nach dem etwa 30-jährigen Mann, der einen schmalen Kinnbart und schütteres blondes Haar getragen haben soll. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.