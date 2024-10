Am Montag gegen 8 Uhr hat es im Kreuzungsbereich von Weißenburger Straße und Schloßstraße (der sogenannten Schlösselkreuzung) in Landau gekracht. Bei dem Unfall wurden zwei Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beide Unfallbeteiligten gaben der Polizei gegenüber an, dass die Ampel in ihre Fahrtrichtung zum Unfallzeitpunkt grün gezeigt habe. Die Polizeiinspektion Landau bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.