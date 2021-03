Am Mittwochabend kollidierte das Auto eines 49-jährigen Fahrers mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der L506 zwischen Modenbacherhof und Forsthaus Heldenstein, wie die Polizei berichtet. Der Mann setzte seine Fahrt trotz des Zusammenstoßes fort. Bei der späteren Unfallaufnahme machte der Verursacher laut Polizei einen sehr fahrigen Eindruck. Eine Überprüfung auf Drogen verlief negativ. Er gab an, wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung am Vormittag Schmerzmittel eingenommen zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und sein Führerschein kassiert. Auch die Führerscheinstelle wurde informiert, um zu prüfen, ob der Mann die charakterlichen Eignung zum Fahren hat. Die Polizei appelliert: Immer mehr Autofahrer setzten sich ans Steuer, obwohl sie sich nicht fit genug fühlen. Dabei gehe es nicht nur um Alkohol. Die Fahrtauglichkeit bezeichne die Fähigkeit, in der aktuellen Situation ein Auto sicher fahren zu können. Nicht nur das Alter, sondern auch der Gesundheitszustand sind dabei entscheidend.