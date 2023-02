Weil er sich verkalkuliert hatte, verursachte ein 33-Jähriger am Freitag auf der B272 zwischen Essingen und Hochstadt einen Unfall. Laut Polizei war der Mann in Richtung Hochstadt unterwegs. Trotz Gegenverkehrs scherte er aus und versuchte den vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Die 63-jährige VW-Fahrerin, die dem Unfallverursacher auf ihrer Spur entgegenkam, konnte einen Frontalzusammenstoß nur noch vermeiden, indem sie ihr Fahrzeug in den Grünstreifen lenkte. Auch der Unfallverursacher wollte ausweichen, lenkte sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte dabei mit dem Lkw, heißt es im Polizeibericht. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Polizei, Telefon 06341 2870, sucht noch Zeugen.