Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in der Kreisstraße 36 in Böbingen vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. So erklärt sich die Polizei den Unfall, der sich in Fahrtrichtung Altdorf ereignete. Der Mann kam ins Schlingern, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er erlitt hierbei mehrere Prellungen, weshalb er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam. Sein Motorrad musste mit dem Abschleppdienst geborgen werden.