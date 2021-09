Am Montag gegen 15.15 Uhr kam es bei Klingenmünster an der Einmündung der B48 zur L508 zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, bog ein 72-jähriger Hyundai-Fahrer von Waldrohrbach kommend nach rechts in Richtung Klingenmünster ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 17-jährigen Mercedes-Fahrerin (begleitetes Fahren), die von Landau kommend in Richtung Klingenmünster fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes gegen einen auf der Abbiegespur in Richtung Waldrohrbach wartenden Dacia geschleudert. Die 46-jährige Beifahrerin im Mercedes war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam ebenso wie die Beifahrerin des Hyundai-Fahrers in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Durch den Unfall kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 16.30 Uhr gab die Polizei die Straße wieder frei.