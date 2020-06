Ein verletzter Rollerfahrer und 6000 Euro Sachschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in der Gartenstraße in Maikammer ereignete. Ein 18-Jähriger war auf seinem Zweirad aus einem Wirtschaftsweg in die Gartenstraße eingebogen und hatte dabei nicht auf die Vorfahrt einer von rechts kommenden 43-jährigen Autofahrerin geachtet. Bei dem Zusammenstoß zog sich der junge Mann Prellungen und Abschürfungen zu, beide Fahrzeuge wurden laut Polizei beschädigt.